225 000 Essaion de Paris Paris, 30 septembre 2023, Paris.

Tarif : 17 à 27.5 euros.

Chaque année 225 000 femmes déclarent subir des violences conjugales. Scènes absurdes, tristes, violentes et indispensables à raconter.Chaque année en France, Julie, Joséphine, Ania, Esther, Amélie, Odette, Léa, Magalie, Kathy, Chloé, Déborah, Nicole, Dorothée, Alice, Marina, Marie, Sabrina, Florence, Manon, Françoise, Pierrette, Christiane…décident au péril de leur vie de raconter ce moment où l’amour devient emprise.Genre : Théâtre contemporainDurée : 70 minutesAuteur : Nicole SigalMise en scène : Guillaume VatanAvec : Magali Bros, Mathias Marty, David Legras et Katia MiranPresse: Sur une scène au décor teinté de touches rouge sang, cette pièce forte sur les violences conjugales ne tombe ni dans le pathos ni dans l’insoutenable et parvient à nous convaincre de l’utilité d’agir pour faire évoluer les choses. Une pièce aussi utile que réussie. France Inter Loin de sombrer dans le pathos, les 4 acteurs mis en scène par Guillaume Vatan campent avec humour et finesse des personnages hauts en couleurs. Mauvaise foi, rage folle, naïveté. Très vite, on est captivé. Et perplexe. Tant de femmes différentes et un dénominateur commun: un homme malade. Vaucluse Matin Guillaume Vatan fait fonctionner le spectacle comme une spirale infernale. L’écriture jongleuse et clinique de Nicole Sigal trouve là une mise en théâtre d’une grande force, implacable, vivifiée par un art de la satire qui, même dans le gag, ne s’autorise aucune facilité. Web théâtre La pièce bien documentée de Nicole Sigal (écrite dans un centre d’accueil pour femmes battues) brosse avec un humour au vitriol un tableau implacable des violences faîtes aux femmes. Du cynisme et du machisme de certains hommes qui, d’après les chiffres sont plus nombreux qu’on ne pense. Froggy’s delight

6 rue Pierre au Lard Paris 75004

