RADICALE Essaion de Paris Paris, 29 septembre 2023, Paris.

RADICALE Essaion de Paris a lieu à la date du 2023-09-29 à 21:00:00.

Tarif : 17 à 27.5 euros.

Une comédie légère sur un thème qui ne l’est pas.3 acteurs pour pièce alliant humour et délicatesse sur la masculinité, la maladie, et le couple. Paul, 52 ans, a subi une ablation de la prostate. L’annonce de la maladie, l’opération, et ses conséquences sont racontées, avec humour par la prostate elle-même.L ‘histoire, touchante d’une vie bouleversée certes mais, d’une vie qui continue…Comédie dramatiqueDurée : 65 minutesAuteur : David FriszmanMise en scène : David FriszmanAvec : Benjamin Alazraki, Marie Béatrice Dardenne, Xavier MartelPresse: Radicale permet de se souvenir qu’il y a de l’humain. La pièce devrait être vue par les étudiants en médecine. Doctissimo

Réservez votre billet ici

Essaion de Paris

6 rue Pierre au Lard Paris 75004

