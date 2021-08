Vannes Musée des beaux-arts,La Cohue Morbihan, Vannes Essaim du collectif Le CRIMP Musée des beaux-arts,La Cohue Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Essaim du collectif Le CRIMP Musée des beaux-arts,La Cohue, 17 septembre 2021, Vannes. Essaim du collectif Le CRIMP

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des beaux-arts, La Cohue

**Exposition Essaim du collectif Le CRIMP** Avec Essaim, la légèreté et la fragilité du papier défient la solidité de la pierre de l’espace central du musée. L’installation allie avec subtilité art et science. Conçue spécialement pour le lieu, elle immerge le visiteur dans un univers fascinant.

Entrée libre

Découvrez l’exposition du passage central du musée des beaux-arts, La Cohue, Essaim réalisée par 4 artistes du Centre de Recherche International en Modélisation par le Pli (CRIMP). Musée des beaux-arts,La Cohue 15 place Saint Pierre, 56000 Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T13:30:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu Musée des beaux-arts,La Cohue Adresse 15 place Saint Pierre, 56000 Vannes Ville Vannes lieuville Musée des beaux-arts,La Cohue Vannes