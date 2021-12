Saint-Brieuc Espace Curie Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc ESSAI DE VOIX (selon le titre du livre de Louis Guilloux -1978) Espace Curie Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

ESSAI DE VOIX (selon le titre du livre de Louis Guilloux -1978) Espace Curie, 21 janvier 2022, Saint-Brieuc. ESSAI DE VOIX (selon le titre du livre de Louis Guilloux -1978)

Espace Curie, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:30 La soirée a véritablement lieu le 28 janvier pour le ne pas se superposer à la soirée de la Bibliothèque municipale. Mais le calendrier du site ne permettait pas de l’inscrire à cette date. Merci de bien vouloir cependant prendre en compte notre évènement

A mi-année de la saison des ateliers d’écriture (sept à juin), les 12 groupes engagés dans des productions diverses se rencontrent, s’entrelisent et échangent sur leurs expériences respectives. Espace Curie 4 rue Félix Le Dantec 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Espace Curie Adresse 4 rue Félix Le Dantec 22000 Saint-Brieuc Ville Saint-Brieuc lieuville Espace Curie Saint-Brieuc