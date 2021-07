Saint-Pierre-d'Albigny Saint-Pierre-d'Albigny Saint-Pierre-d'Albigny, Savoie Essai de vélo à assistance électrique au Lac de Carouge Saint-Pierre-d’Albigny Saint-Pierre-d'Albigny Catégories d’évènement: Saint-Pierre-d'Albigny

Savoie

Essai de vélo à assistance électrique au Lac de Carouge Saint-Pierre-d’Albigny, 11 août 2021, Saint-Pierre-d'Albigny. Essai de vélo à assistance électrique au Lac de Carouge 2021-08-11 11:00:00 11:00:00 – 2021-08-11 17:00:00 17:00:00

Saint-Pierre-d’Albigny Savoie Saint-Pierre-d’Albigny Essai de vélos à assistance électrique et contrôle technique de votre vélo au lac de Carouge sacha.berthuit@cc.coeurdesavoie.fr +33 6 33 66 02 26 dernière mise à jour : 2021-07-27 par Office de tourisme Coeur de Savoie

Détails Catégories d’évènement: Saint-Pierre-d'Albigny, Savoie Autres Lieu Saint-Pierre-d'Albigny Adresse Ville Saint-Pierre-d'Albigny lieuville 45.55687#6.16589