ESS : Webinaire “Evaluer l’utilité sociale, mesurer l’impact social en ESS” Le Bocal – en distanciel, 30 mars 2022, Toulouse.

ESS : Webinaire “Evaluer l’utilité sociale, mesurer l’impact social en ESS”

Le Bocal – en distanciel, le mercredi 30 mars à 10:00

Notre objectif est de permettre aux participant.es de faire un tour d’horizon à 360 degrés sur le sujet, d’avoir une compréhension ouverte et critique des questions d’évaluation et d’ouvrir le champ des possibles, notamment en termes de méthodes ou de communautés partageant des valeurs et des pratiques sur le champ de l’évaluation. Nous aurons l’opportunité de recevoir et d’échanger avec : VENDREDI 25 MARS (10h-12h30) ??Jean-Éric Florin, Directeur de France Active MPA-Occitanie ??Sylvaine Le Meilleur, Chercheuse en économie du développement à @CIRADSupagro Université Montpellier 1 et Lise Guillermin @Natures et Progrès MERCREDI 30 MARS (10h-12h30) ?la CRES Genève représentée par Antonin Calderon, Responsable pôle développement et promotion de l’ESS ?SYNETHIC représentée par Jean-Baptiste Ortega, Co-fondateur JEUDI 31 MARS (10h-12h30) ??Jean Luc BERGEON, Directeur de la CRESS Occitanie ??Bérengère Delfairière Charlet, Directrice de l’Apes Hauts-de-France Lien de connection : [https://zoom.us/…/tJIsduqupj4sEtREOi2d0jwEC3oW3DMKe1AY](https://zoom.us/…/tJIsduqupj4sEtREOi2d0jwEC3oW3DMKe1AY)

Entrée libre

Notre volonté est de travailler sur les questions de l’évaluation en ESS, essayer de comprendre cette thématique en s’appuyant sur les présentations de différentes structures de l’ESS.

Le Bocal – en distanciel 43 Rue de Bayard, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T12:30:00