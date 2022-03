ESS : VISITE APPRENANTE DES IMAGINATIONS FERTILES LES IMAGINATIONS FERTILES, 22 mars 2022, Toulouse.

Dans le cadre du programme Toulouse Impact, Les Imaginations Fertiles lieu Totem de l’économie sociale et solidaire , sur la thématique du défi 1 de l’inclusion économique, vous invite à une matinée de visite et d’échanges pour découvrir les éléments clés de la création d’un tiers lieu #ESS. Du projet immobilier, aux synergies entre acteurs, venez échanger sur ce sujets avec l’équipe des IF et tous les partenaires et acteurs du tiers-lieu. Pour ce faire, nous proposons cinq ateliers en parallèle, qui aborderont chacun un axe particulier : Atelier 1. Présentation du Tiers-Lieu et visite du chantier (Les IF et Etic) Atelier 2. Le montage économique et le co-portage du projet entre les IF et ETIC Atelier 3. Les dynamiques de projets entre acteurs via les tiers lieux – Rencontres avec les résidents du tiers lieux & les acteurs du quartier. Atelier 4. Un espace de transmission et d’expérimentation par le faire : l’atelier partagé – (animé par IF – Makersand co et AMAE, ) Atelier 5. L’animation collaborative : des méthodes pour coopérer (animé par Culture et Liberté) Afin de de nous aider dans l’organisation de la matinée, lors de votre inscription (lien : [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc49dbRDExfFsCdX3lTFAvwWP1VOvb2xlLDl7P0ZbfLVZxrlg/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc49dbRDExfFsCdX3lTFAvwWP1VOvb2xlLDl7P0ZbfLVZxrlg/viewform)) merci de sélectionner les ateliers auxquels vous souhaiteriez assister par ordre de préférence (sachant qu’il sera possible d’assister à trois ateliers maximum)

Entrée libre

LES IMAGINATIONS FERTILES 2 rue raymond lizop 31100 Toulouse Toulouse Ouest Haute-Garonne



