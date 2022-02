ESS : Visite Apprenante des Herbes Folles Herbes Folles, 17 février 2022, Toulouse.

Le 17 février prochain, de 14h à 19h, au 37 chemin Lapujade 31500 Toulouse, LES HERBES FOLLES, lieu autour de l’économie circulaire, ouvre ses portes à tous ses partenaires. Cette action s’inscrit dans le cycle de visites apprenantes initié par Toulouse Impact pour le défi « Économie circulaire : réduire les déchets et multiplier les démarches circulaires ». Les objectifs de cette après-midi sont les suivants : > faire découvrir ce tiers-lieu émergent et les acteurs qui y travaillent > faire se rencontrer et échanger les partenaires clés du projet, > susciter des coopérations entre les acteurs professionnels du territoire. L’inscription est obligatoire : Pour vous inscrire, nous vous demandons de remplir un court formulaire : [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePBwG0NLq0sgkJ-nLlWFNmAJ7StuLegbiTFOZg08TrDJd1hg/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePBwG0NLq0sgkJ-nLlWFNmAJ7StuLegbiTFOZg08TrDJd1hg/viewform?usp=sf_link) Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 février, n’hésitez pas à relayer cette invitation auprès de personnes susceptibles d’être intéressées. Les acteurs publics, les entreprises, les chercheurs, et autres structures acteurs de l’économie circulaire sont les bienvenues pour participer aux échanges. Nous sommes très heureux de vous convier à cette après-midi et vous attendons nombreux !

Herbes Folles 37 chemin lapujade 31500 Toulouse Toulouse Est Haute-Garonne



