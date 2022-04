ESS : Visioconférence d’information prescripteur #JagisPourDemain2022 – Le financement participatif de A à Z pour l’ESS France Active MPA Occitanie Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

ESS : Visioconférence d’information prescripteur #JagisPourDemain2022 – Le financement participatif de A à Z pour l’ESS France Active MPA Occitanie, 9 mai 2022, Toulouse. ESS : Visioconférence d’information prescripteur #JagisPourDemain2022 – Le financement participatif de A à Z pour l’ESS

France Active MPA Occitanie, le lundi 9 mai à 12:00

Le programme #JagisPourDemain est dédié aux structures de l’ESS de Toulouse Métropole qui souhaitent lancer une campagne de financement participatif. C’est un programme gratuit qui s’adapte aux disponibilités et aux besoins des structures au travers de vidéos de formations et d’un accompagnement personnalisé par des experts du financement, de la stratégie de financement et de la communication. Il s’inscrit dans le cadre de Toulouse Impact. **Evènement adressé aux prescripteurs – structures de la chaîne d’accompagnement** Lien TEAMS : [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWEzMDk3NDEtZmFhYy00ZDU4LTlmMjYtODhjNzI2NjU1NjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2221ac46dd-1a4a-4ec3-aa57-a2c69718ecd5%22%2c%22Oid%22%3a%22a803ea59-a514-4cc7-b4ea-fec742113d42%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWEzMDk3NDEtZmFhYy00ZDU4LTlmMjYtODhjNzI2NjU1NjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2221ac46dd-1a4a-4ec3-aa57-a2c69718ecd5%22%2c%22Oid%22%3a%22a803ea59-a514-4cc7-b4ea-fec742113d42%22%7d)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWEzMDk3NDEtZmFhYy00ZDU4LTlmMjYtODhjNzI2NjU1NjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2221ac46dd-1a4a-4ec3-aa57-a2c69718ecd5%22%2c%22Oid%22%3a%22a803ea59-a514-4cc7-b4ea-fec742113d42%22%7d

Cet évènement s’adresse aux acteurs de la chaîne d’accompagnement pour mieux comprendre l’édition 2022 du programme #JagisPourDemain autour du financement participatif et appuyer sa diffusion. France Active MPA Occitanie 32 Rue de la Caravelle, 31500 Toulouse Toulouse Toulouse Est Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-09T12:00:00 2022-05-09T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu France Active MPA Occitanie Adresse 32 Rue de la Caravelle, 31500 Toulouse Ville Toulouse lieuville France Active MPA Occitanie Toulouse Departement Haute-Garonne

France Active MPA Occitanie Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

ESS : Visioconférence d’information prescripteur #JagisPourDemain2022 – Le financement participatif de A à Z pour l’ESS France Active MPA Occitanie 2022-05-09 was last modified: by ESS : Visioconférence d’information prescripteur #JagisPourDemain2022 – Le financement participatif de A à Z pour l’ESS France Active MPA Occitanie France Active MPA Occitanie 9 mai 2022 France Active MPA Occitanie Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne