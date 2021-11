Toulouse Herbes Folles Haute-Garonne, Toulouse ESS : Soirée Jeux – Économie Sociale et Solidaire Herbes Folles Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Herbes Folles, le mardi 16 novembre à 18:30

Envie de découvrir ce qu’est l’Économie Sociale et Solidaire tout en passant un bon moment? Venez nous rejoindre pour une soirée jeux qui vous permettra de découvrir cette économie consacrée à l’humain et aux besoins sociaux, tout en protégeant les ressources, et notre planète. Réfléchir, échanger, penser en s’amusant? C’est possible ! Cette soirée sera l’occasion de découvrir un outil, le jeu, permettant d’en savoir plus sur ces questions. Rendez-vous au 37, chemin de Lapujade à Toulouse, dans le tiers lieu des Herbes Folles, de 18h30 à 20h30. Possibilité de venir en vélo (parking sécurisé), en métro (station Marengo SNCF) ou en bus (ligne 39, arrêt Arago), accès au parking gratuit. Possibilité d’emmener quelque chose à boire ou à manger pour partager ensemble un apéritif à la fin de cette soirée. Inscription nécessaire en cliquant sur ce lien : [https://framaforms.org/programme-e-graine-occitanie-ess-et-ec-s2-1631085947](https://framaforms.org/programme-e-graine-occitanie-ess-et-ec-s2-1631085947) PS: Cette soirée fait partie du programme d’écologie pratique “Chemin Faisant”, vous pouvez accéder au programme en cliquant sur ce lien : [http://cpieterrestoulousaines.org/chemin-faisant?fbclid=IwAR2K0NUI0cCOGLr_GoJTjYNInXHo2fk-07U-rWweAszVhfwv7zC39gcYBgE](http://cpieterrestoulousaines.org/chemin-faisant?fbclid=IwAR2K0NUI0cCOGLr_GoJTjYNInXHo2fk-07U-rWweAszVhfwv7zC39gcYBgE) Venez nous rejoindre pour une soirée jeux qui vous permettra de découvrir cette économie consacrée à l’humain et aux besoins sociaux, tout en protégeant les ressources, et notre planète. Herbes Folles 37 chemin lapujade 31500 Toulouse Toulouse Est Haute-Garonne

2021-11-16T18:30:00 2021-11-16T20:30:00

