Toulouse Bagatelle Haute-Garonne, Toulouse ESS : Soirée Jeux – Économie Sociale et Solidaire Bagatelle Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

ESS : Soirée Jeux – Économie Sociale et Solidaire Bagatelle, 25 novembre 2021, Toulouse. ESS : Soirée Jeux – Économie Sociale et Solidaire

Bagatelle, le jeudi 25 novembre à 18:30

Venez partager un moment convivial autour d’un jeu pour connaître et comprendre les enjeux de l’économie sociale et solidaire, une économie qui place son intérêt dans l’utilité sociale et dans la gouvernance démocratique. A l’issue de cette soirée, nous décrypterons cette animation pour que chacun.e puisse s’en saisir pour à son tour sensibiliser son public. Cette soirée est ouverte à toutes et tous : aux professionnel.le.s de l’animation comme aux curieux.ses. Soirée gratuite. Rendez-vous à la Maison de Quartier de Bagatelle (13 Imp. du Bachaga Boualam, 31100 Toulouse). Vous pouvez emmener quelque chose à manger ou à boire pour partager un apéritif à la fin de la soirée. Inscription nécessaire en cliquant sur ce lien : [https://framaforms.org/programme-e-graine-occitanie-ess-et-ec-s2-1631085947](https://framaforms.org/programme-e-graine-occitanie-ess-et-ec-s2-1631085947) Venez nous rejoindre pour connaître et comprendre les enjeux de l’économie sociale et solidaire, une économie qui place son intérêt dans l’utilité sociale et dans la gouvernance démocratique. Bagatelle 13 impasse du Bachaga Boualam 31100 Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T18:30:00 2021-11-25T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Bagatelle Adresse 13 impasse du Bachaga Boualam 31100 Ville Toulouse lieuville Bagatelle Toulouse