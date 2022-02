ESS : Soirée Jeu – Economie Sociale et Solidaire Herbes Folles, 10 mars 2022, Toulouse.

ESS : Soirée Jeu – Economie Sociale et Solidaire

Herbes Folles, le jeudi 10 mars à 18:00

Spécialiste de l’économie sociale et solidaire ? Curieux d’en savoir plus ? Professionnel de l’animation ? Amateur qui cherche à s’informer ? Vous êtes toutes et tous invité.e.s à nous rejoindre pour vivre cette journée d’initiation pour sensibiliser son public à une économie qui place son intérêt dans l’utilité sociale et dans la gouvernance démocratique. Au programme : Animations de jeux autour de l’ESS, échanges, expression et réflexions, et tout ceci dans une ambiance ludique et chaleureuse. Soirée gratuite. Possibilité de venir à vélo (parking sécurisé), en métro (station Marengo SNCF) ou en bus (ligne 39, arrêt Arago), accès au parking gratuit. Inscription : [https://framaforms.org/programme-e-graine-occitanie-ess-et-ec-s1-2022-1643728582](https://framaforms.org/programme-e-graine-occitanie-ess-et-ec-s1-2022-1643728582)

Entrée libre

Venez partager un moment convivial autour de jeux pour connaître et comprendre les enjeux de l’économie sociale et solidaire.

Herbes Folles 37 chemin lapujade 31500 Toulouse Toulouse Est Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T18:00:00 2022-03-10T20:00:00