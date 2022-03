ESS : Rencontre ESS & Emploi Atelier B – Dalle Abbal, 29 mars 2022, Toulouse.

Atelier B – Dalle Abbal, le mardi 29 mars à 09:30

Dans le cadre de la programmation du collectif Toulouse Impact, Les Imaginations Fertiles, Toulouse Métropole et la Cité de l’emploi vous invitent à une journée de rencontre autour des enjeux liés à l’emploi et de partage de bonnes pratiques entre professionnels de l’emploi et acteurs de l’ESS. Événement labellisé “Cité de l’emploi” Programme MATIN (9h30 – 12h) – Accueil et Table Ronde MIDI (12h – 13h30) – Nous vous convions à un buffet-repas pour déjeuner APRÈS-MIDI (13h30 à 14h30) – COVENTIS CLUB est un temps de Networking qui permet aux participants de réaliser entre 15 et 25 contacts professionnels directs à travers la présentation de son entreprise, son activité, son projet ou ses besoins devant d’autres participants. APRÈS-MIDI (14h30 à 16h45) – World Café avec 2 formats : 1/ Des tables d’échanges thématiques de pratiques et de retours d’expériences et 2/ des ateliers de réflexion (Merci de choisir à minima 2 thématiques)

Inscription obligatoire

Atelier B – Dalle Abbal Place André Abbal 31100 Toulouse Toulouse Ouest Haute-Garonne



