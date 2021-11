ESS : Présentation du Projet LIFE WASTE2BUILD (Visioconférence) A definir, 2 décembre 2021, Toulouse.

A definir, le jeudi 2 décembre à 14:30

Waste2Build est un dispositif innovant d’optimisation des ressources et des déchets du BTP qui généralise les pratiques circulaires des acheteurs publics en répondant notamment aux enjeux de conformité juridique, en limitant l’impact environnemental des chantiers et en développant l’économie et les filières locales. Ce projet prévoit le lancement et l’accompagnement de 58 chantiers de constructions neuves, rénovation, déconstruction et aménagement sur 4/5 ans sur le territoire de Toulouse Métropole. Cette démarche favorisera donc notamment le réemploi de matériaux dans des logiques de boucles circulaires. Cette démarche est également une opportunité pour accompagner les coopérations entre acteurs du BTP et de l’Economie circulaire et notamment dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire.

Présentation du projet LIFE-Waste2Build, une opportunité pour accompagner les coopérations entre acteurs du BTP et de l’Economie circulaire et notamment dans le champ de l’ESS

