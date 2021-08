[ESS] PORTES OUVERTES D’EDENN : tiers lieu dédié à l’agriculture urbaine, l’alimentation durable, la nature en ville EDENN, 20 septembre 2021, Toulouse.

L’évènement cible les professionnels et acteurs partenaires dont ceux du secteur de l’ESS et de Toulouse Impact. Il a pour objectifs : – de faire découvrir ce tiers-lieu alimentaire émergent et mettre en lumière les actions qui y sont mises en place – de faire se rencontrer et échanger les partenaires clés du projet – de susciter des coopérations entre les acteurs du territoire Déroulé de la visite apprenante : – 9h : Pot d’accueil – 9h30 : Visite du site -10h : Présentation de la raison d’être et des activités des structures occupant le site – 11h : Mise en perspective avec les partenaires et échanges -12h : Buffet

Sur invitation Inscription avant le 10/09/2021 via google forms : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePBwG0NLq0sgkJ-nLlWFNmAJ7StuLegbiTFOZg08TrDJd1hg/viewform Merci de préciser si vous participez au repas et si vous avez des allergies alimentaires

Visite apprenante Portes Ouvertes d’EDENN, organisé par Synethic, dans le cadre de la tournée nationale des 100 lieux nourriciers de l’AFAUP et des visites apprenantes ESS Toulouse Impact.

EDENN 216 Route de Launaguet 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



