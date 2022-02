ESS : Journée d’initiation à l’ESS Herbes Folles, 26 mars 2022, Toulouse.

ESS : Journée d’initiation à l’ESS

Herbes Folles, le samedi 26 mars à 10:00

Spécialiste de l’économie sociale et solidaire ? Curieux d’en savoir plus ? Professionnel de l’animation ? Amateur qui cherche à s’informer ? Vous êtes toutes et tous invité.e.s à nous rejoindre pour vivre cette journée d’initiation pour sensibiliser son public à une économie qui place son intérêt dans l’utilité sociale et dans la gouvernance démocratique. Au programme : Animations de jeux autour de l’ESS, apprentissage de techniques d’animations, échanges, expression et réflexions, et tout ceci dans une ambiance ludique et chaleureuse. Journée gratuite. Possibilité de venir à vélo (parking sécurisé), en métro (station Marengo SNCF) ou en bus (ligne 39, arrêt Arago), accès au parking gratuit. Prévoir un déjeuner. Inscription : [https://framaforms.org/programme-e-graine-occitanie-ess-et-ec-s1-2022-1643728582](https://framaforms.org/programme-e-graine-occitanie-ess-et-ec-s1-2022-1643728582)

Entrée libre

Herbes Folles 37 chemin lapujade 31500 Toulouse Toulouse Est Haute-Garonne



