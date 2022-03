ESS : Comité de Pilotage 2 – FRESS 2022 LES IMAGINATIONS FERTILES, 25 mars 2022, Toulouse.

ESS : Comité de Pilotage 2 – FRESS 2022

LES IMAGINATIONS FERTILES, le vendredi 25 mars à 14:00

Cette année, le FRESS sera centré sur le thème d’une Europe Citoyenne et Solidaire ! Un sujet qui rencontre l’actualité et qui nous permettra de faire vivre l’Europe que nous désirons, une Europe de paix et de justice sociale et climatique. Pour participer en physique, rendez vous aux Imaginations Fertiles dans la salle du balcon, 2 rue Raymond Lizop, 31100 Toulouse, (Métro Bellefontaine, ligne A) Pour nous joindre en visio : [https://zoom.us/j/92556970557?pwd=VlZJSGJJZFhvK3Z3WVhqMy9kSkRNZz09](https://zoom.us/j/92556970557?pwd=VlZJSGJJZFhvK3Z3WVhqMy9kSkRNZz09) N° de réunion : 925 5697 0557

Entrée libre

LES IMAGINATIONS FERTILES 2 rue raymond lizop 31100 Toulouse Toulouse Ouest Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T16:30:00