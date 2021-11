Toulouse Herbes Folles Haute-Garonne, Toulouse ESS : 5@7 autour de l’hygiène numérique Herbes Folles Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Herbes Folles, le jeudi 3 février 2022 à 17:00

5@7 autour de l’hygiène numérique animé par LE FILAMENT – SCOP toulousaine spécialisée dans la conduite de projets informatiques et l’intégration d’outils CRM ERP Sensibilisation à l’hygiène numérique (afin d’en savoir un peu plus sur les enjeux liés au numérique et comment on peut se protéger a minima)

Entrée Libre

5@7 autour de l'hygiène numérique animé par LE FILAMENT – SCOP toulousaine spécialisée dans la conduite de projets informatiques et l'intégration d'outils CRM ERP

Herbes Folles
37 chemin lapujade 31500 Toulouse

2022-02-03T17:00:00 2022-02-03T19:00:00

