Herbes Folles, le jeudi 16 décembre à 17:00

Temps d’échange et de sensibilisation autour de “l’éco-comptabilité” animé par AUDIES, cabinet d’expert-comptable spécialisé dans l’ESS de 17h à 19h aux Herbes Folles.

Entrée Libre

37 chemin lapujade 31500 Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T17:00:00 2021-12-16T19:00:00

