ESS : 21ème Forum Régional de l’Economie Sociale et Solidaire : Faire la Démocratie économique Atelier B – Dalle Abbal, 19 novembre 2021, Toulouse.

du vendredi 19 novembre au samedi 20 novembre à Atelier B – Dalle Abbal

Le Forum Régional de l’Économie Sociale et Solidaire (FRESS) qui présente sa vingt-et-unième édition, est un des événements annuel majeur de l’ESS en Occitanie. Le FRESS s’inscrit dans le Mois de l’ESS et est organisé par le Mouvement pour l’Économie Solidaire Occitanie, membre du bureau de la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Occitanie. Nous vous invitons à participer à l’élaboration de propositions concrètes visant à conforter et à promouvoir le développement de l’ESS. Cette action est en lien avec la démarche nationale de République de l’ESS lancée par ESS France, organisme qui assure au plan national la représentation et la promotion de l’ESS. Cette année sera consacrée à la présentation en avant-première du Manifeste pour une citoyenneté favorisant la Démocratie Économique. Un plaidoyer rédigé par le MES, le mouvement SOL, Ufisc Culture, les Localos, Unadel, le CNLRQ régies de quartiers et le Collectif des Associations Citoyennes. Nous proposons à l’occasion du FRESS 2021 de poursuivre cette réflexion collective autour d’illustrations concrètes et de débats citoyens. Voici les grands principes du Manifeste pour une citoyenneté favorisant la Démocratie Économique : ▶️ Se réapproprier l’économie par l’exercice de la Démocratie Économique ▶️ Promouvoir l’ESS comme Mouvement Citoyen, porteur d’un projet politique d’émancipation individuelle et collective ▶️ Renouveler la démocratie comme condition de notre vie politique ▶️ Oser une économie solidaire et populaire, porteuse de justice sociale ▶️ Reconnaître l’engagement citoyen de proximité pour une autre approche des territoires ▶️ Réactiver la citoyenneté comme condition de la transition et de la résilience

Entrée libre sur inscription avec contribution financière optionnelle

Venez “Faire la Démocratie économique” au 21ème FRESS ! Au programme : FlashLab, tables rondes, débats, projection d’un film (Douce France), présentation d’un ouvrage, et autres…

Atelier B – Dalle Abbal Place André Abbal 31100 Toulouse Toulouse Ouest Haute-Garonne



2021-11-19T09:00:00 2021-11-19T20:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T17:00:00