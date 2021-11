Esquive Théâtre Louis Aragon, 14 janvier 2021, Tremblay-en-France.

Esquive

Théâtre Louis Aragon, le jeudi 14 janvier à 20:30

Comment faire de la scène le plus beau terrain d’envol ? En y installant des trampolines, bien sûr ! Pas moins de trois constituent le socle de cette étrange scénographie qui n’a pas fini, tout au long du spectacle, de révéler ses secrets… Et les six acrobates s’en donnent à cœur joie : au rythme d’une musique enivrante, ils deviennent les fous volants les plus bondissants, brisant net les frontières entre ciel et terre. Ici, tout n’est que chorégraphie, réglée au millimètre et à la perfection. Les corps se croisent, se frôlent, dialoguent ensemble en flirtant avec le risque tout en déjouant les pièges de la gravité. Les trajectoires fusent et tissent une toile où, ensemble, tout devient possible : nos rêves d’enfants, nos folies d’adultes, comme nos utopies d’êtres humains.

8€ à 17€

Toujours plus haut !

Théâtre Louis Aragon 24 boulevard de l’Hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-14T20:30:00 2021-01-14T21:30:00