Les indispensables de la maison – Sortie CPIE 53 Chemin Cerramon, 11 novembre 2023, Esquiule.

Atelier usage des plantes sauvages et cultivées, mais aussi des produits de la ruche.

Confection de cosmétiques naturels d’usage quotidien, écologiques.

A partir de 7 ans..

2023-11-11 à ; fin : 2023-11-11 16:00:00. EUR.

53 Chemin Cerramon Les jardins d’Aurélie

Esquiule 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Workshop on the use of wild and cultivated plants, as well as products from the hive.

Making natural cosmetics for daily use, ecological.

From 7 years old.

Taller sobre el uso de plantas silvestres y cultivadas, así como de productos de la colmena.

Elaboración de cosméticos naturales de uso cotidiano, ecológicos.

A partir de 7 años.

Workshop zur Verwendung von Wild- und Kulturpflanzen, aber auch von Bienenprodukten.

Herstellung von natürlichen, ökologischen Kosmetika für den täglichen Gebrauch.

Ab 7 Jahren.

