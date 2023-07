Fêtes d’Esquiule Esquiule, 27 août 2023, Esquiule.

Esquiule,Pyrénées-Atlantiques

Pour ce dernier jour de fête la journée est en rouge et blanc !

A 12h30 : bodéga tenue par le comité animée par Botakantu

16h : spectacle de danse avec Txingili’K et Burgaintzi Taldea

Et pour clôturer de 23h à 2h : le groupe Ibiliz..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 23:59:00. EUR.

Esquiule 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For this last day of the festival, the day is in red and white!

12:30 pm: bodega hosted by the committee, entertained by Botakantu

4pm: dance show with Txingili’K and Burgaintzi Taldea

And to round things off from 11 p.m. to 2 a.m.: the Ibiliz group.

Para este último día del festival, ¡la jornada se viste de rojo y blanco!

12.30 h: bodega a cargo de la comisión, con música de Botakantu

16.00 h: espectáculo de danza con Txingili’K y Burgaintzi Taldea

Y como colofón, de 23:00 a 02:00: el grupo Ibiliz.

Für diesen letzten Tag des Festes ist der Tag in Rot und Weiß gehalten!

Um 12.30 Uhr: Bodéga, die vom Komitee gehalten wird und von Botakantu moderiert wird

16 Uhr: Tanzshow mit Txingili’K und Burgaintzi Taldea

Und zum Abschluss von 23 bis 2 Uhr: die Gruppe Ibiliz.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme du Haut-Béarn