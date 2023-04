KantaTrail, 6 mai 2023, Esquiule.

Le KantaTrail revient pour sa deuxième édition !

Deux épreuves chronométrées figurent au programme de cette édition :

– l’Eskiul’Hard, un trail de 26km avec un dénivelé de 1200 mètres

– l’Eskiul’Alez, un trail de 13km avec un dénivelé de +600 mètres

Pour les amateurs de marche nature, deux circuits de randonnée ont été balisés, sur des distances, aux choix, de 9km ou 12km.

Une course pour enfant viendra animer les rues du village.

Pour rester fidèles à l’esprit festif d’Esquiule, les organisateurs ont souhaité combiner le plaisir de la course aux joies du chant, en ponctuant le parcours et en animant la journée avec différents groupes de chanteurs (d’où le nom de « Kanta-Trail »).

Buvette, restauration (paiement à l’inscription) et animations sur place.

Sur inscription en ligne (ou sur place le jour J, frais supplémentaires).

Les bénéfices permettront différents financements pour l’école..

Esquiule 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The KantaTrail returns for its second edition!

Two timed events are on the program for this edition:

– the Eskiul’Hard, a 26km trail with a difference in altitude of 1200 meters

– the Eskiul’Alez, a 13km trail with an altitude difference of +600 meters

For nature walkers, two hiking trails have been marked out, with a choice of distances of 9km or 12km.

A race for children will come to animate the streets of the village.

To remain faithful to the festive spirit of Esquiule, the organizers wished to combine the pleasure of the race with the joys of singing, by punctuating the course and by animating the day with various groups of singers (hence the name of « Kanta-Trail »).

Refreshments, food (payment at registration) and entertainment on site.

On registration online (or on the spot on the day, additional costs).

Profits will be used to finance the school.

Vuelve la KantaTrail en su segunda edición

Dos pruebas cronometradas figuran en el programa de esta edición:

– el Eskiul’Hard, un recorrido de 26 km con un desnivel de 1200 metros

– el Eskiul’Alez, un recorrido de 13 km con un desnivel de +600 metros

Para los amantes de los paseos por la naturaleza, se han trazado dos rutas de senderismo, con distancias de 9 km o 12 km.

Una carrera infantil animará las calles del pueblo.

Para ser fieles al espíritu festivo de Esquiule, los organizadores han querido combinar el placer de la carrera con la alegría del canto, puntuando el recorrido y animando la jornada con diversos grupos de cantantes (de ahí el nombre de « Kanta-Trail »).

Refrescos, comida (se paga en la inscripción) y animación in situ.

Previa inscripción en línea (o in situ el mismo día, costes adicionales).

Los beneficios se destinarán a financiar la escuela.

Der KantaTrail kehrt für seine zweite Ausgabe zurück!

In diesem Jahr stehen zwei Wettkämpfe mit Zeitmessung auf dem Programm:

– der Eskiul’Hard, ein 26 km langer Trail mit einem Höhenunterschied von 1200 Metern

– l’Eskiul’Alez, ein Trail über 13 km mit einem Höhenunterschied von +600 Metern

Für die Liebhaber von Naturwanderungen wurden zwei Wanderstrecken markiert, die wahlweise 9 km oder 12 km lang sind.

Ein Kinderlauf wird die Straßen des Dorfes beleben.

Um dem festlichen Geist von Esquiule treu zu bleiben, wollten die Organisatoren das Vergnügen des Laufens mit dem Vergnügen des Singens verbinden, indem sie die Strecke punktieren und den Tag mit verschiedenen Gesangsgruppen beleben (daher der Name « Kanta-Trail »).

Getränkestand, Verpflegung (Bezahlung bei der Anmeldung) und Animationen vor Ort.

Nach Online-Anmeldung (oder vor Ort am Tag X, zusätzliche Kosten).

Die Gewinne werden verschiedene Finanzierungen für die Schule ermöglichen.

