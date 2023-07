Cet évènement est passé Découvrez et dégustez du fromage Ossau Iraty produit par des Bergers. Fromagerie Balaka Esquiule Catégories d’Évènement: Esquiule

Venez découvrir au coeur du Pays Basque, le spécialiste du fromage Ossau Iraty produit uniquement par des Bergers Basques et Béarnais.

La fromagerie Balaka affine et vends uniquement du fromage fermier produit par des Bergers du Pays Basque et du Béarn : Du fromage de brebis Ossau Iraty, du fromage de chévres et de vaches. En automne nous proposons également un fromage d'exception : Le fromage d'estive produit par les Bergers qui transhument durant 3 mois en haute montagne des Pyrénées avec leurs troupeaux.

Pierre l'un des deux associés est Berger, Joanes étant technicien fromager. Nous sommes situé en plein cœur du Pays Basque et de la zone de production de l'Ossau Iraty : 365 route d'Oloron à 64400 Esquiule.

