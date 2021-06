ESQUISSE : Pat Kalla & le super Mojo, João Selva, Deli Teli, NKumba System Parc des Sports de Venelles, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Venelles.

ESQUISSE : Pat Kalla & le super Mojo, João Selva, Deli Teli, NKumba System

du vendredi 9 juillet au samedi 10 juillet à Parc des Sports de Venelles

**Pat Kalla & le super Mojo** Frontman du Voilaaa Soundsystem, ambianceur dans le sang, manieur de mots clairvoyant au sourire permanent, l’homme est un franc-tireur du groove. Secondé par ses apôtres du Super Mojo, grosse machine à danser, il prône l’alliance du highlife, de l’afrobeat, du makossa, de funk et à la force hautement dansante des synthés afro-disco. La danse…c’est un médicament lance t’il. Suffisamment persuasif pour que GUTS le signe sur son label. A mettre dans toutes les oreilles dès le 28 mai. [[https://www.youtube.com/watch?v=iuFOkq1eZxM](https://www.youtube.com/watch?v=iuFOkq1eZxM)](https://www.youtube.com/watch?v=iuFOkq1eZxM) **Deli Teli** Bouzouki électrisé, sons d’orgue psychédéliques, duo basse-batterie hypnotique et chaloupé exaltent les années 60/70 grecques à coup de chansons dansantes et passionnées. Les marseillais de Deli Teli prêchent avec une subtile dose de mélodrame méditerranéen un déhanchement collectif sensuel, solaire et insouciant sur les pistes de danse du reste du monde. Tsifteteli ! [[https://www.youtube.com/watch?v=7jFLehPcT1s&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=7jFLehPcT1s&feature=youtu.be)](https://www.youtube.com/watch?v=7jFLehPcT1s&feature=youtu.be) **2ème Esquisse :** Samedi 10 juillet [[https://bit.ly/3hRTXNt](https://bit.ly/3hRTXNt)](https://bit.ly/3hRTXNt) **João Selva** Le plus lyonnais des Brésiliens revient avec un 2ème album, véritable hymne à la créolité et au tropicalisme. Adepte d’une pop tropicale exubérante et crossover influencée par les 70’s, il compose un carnet de voyage autour de l’Atlantique noir, mélangeant cultures brésiliennes, latines, afro et caribéennes, où funk et disco ne sont jamais très loin. [[https://www.youtube.com/watch?v=TGr4jBKtBsc](https://www.youtube.com/watch?v=TGr4jBKtBsc)](https://www.youtube.com/watch?v=TGr4jBKtBsc) **NKumba System** Fondé en 2018 à Bogota dans le bouillonnement de la scène tropicale colombienne, le groupe symbolise à lui seul le métissage musical. Désormais basé à Marseille, il compte des musiciens français, colombiens, camerounais et cubains. Paru en novembre dernier, ce 1er album est un aller-retour incessant entre Afrique et Amérique latine et poursuit sa route entre musiques afro-colombiennes (cumbia, currulao…) et africaines (highlife ghanéen, makossa, rumba…). [[https://www.youtube.com/watch?v=mLAVJHmHino](https://www.youtube.com/watch?v=mLAVJHmHino)](https://www.youtube.com/watch?v=mLAVJHmHino) Infos pratiques: Bons breuvages locaux et bio De quoi régaler ta fringale Prévente : 15€ (+0,99€ frais loc) – Pour nos minots de -12 ans : 8€ (+0,99€ frais loc) Sur place (s’il reste des places) : 20€ (à ta place je prendrai ma prévente) Parc des sports de Venelles Graaand parking sur place Concert en extérieur, assis, masqué (sauf quand tu manges et bois) Sauf si d’ici là on autorise le debout… (croise tous tes doigts avec nous stp) [[https://comparsesetsons.fr/](https://comparsesetsons.fr/)](https://comparsesetsons.fr/)

8 / 15€ la soirée en pré-vente – 20€ sur place

♫♫♫

Parc des Sports de Venelles chemin Collet Redon, 13770 VENELLES Venelles Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T20:00:00 2021-07-09T23:59:00;2021-07-10T20:00:00 2021-07-10T23:59:00