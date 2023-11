Soirée nouveaux adhérents Esquisse Chabeuil Catégories d’Évènement: Chabeuil

Drôme Soirée nouveaux adhérents Esquisse Chabeuil, 30 novembre 2023, Chabeuil. Soirée nouveaux adhérents Jeudi 30 novembre, 18h30 Esquisse Sur inscription Cette rencontre, placée sous le signe de la convivialité, permettra l’intégration des nouveaux venus par des échanges avec nos adhérents actuels. Nous vous remercions de faire passer cette invitation à vos contacts susceptibles d’être intéressés à adhérer à notre association. Retenez votre soirée ! Esquisse 26120 Chabeuil ZA Les Gouvernaux rue Victor Roux Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cev/evenements/soiree-nouveaux-adherents »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

