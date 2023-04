La Foire aux Livres et le vide grenier ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère Catégories d’Évènement: Esquièze-Sère

Hautes-Pyrénées

La Foire aux Livres et le vide grenier ESQUIEZE-SERE, 23 juillet 2023, Esquièze-Sère. Organisée par la bibliothèque d’Esquièze-Sère, journée durant laquelle se dérouleront simultanément, une brocante, un vide-greniers et une foire aux livres..

2023-07-23 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-23 18:00:00. EUR.

ESQUIEZE-SERE Eth Marcadaou

Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Organized by the library of Esquièze-Sère, day during which will take place simultaneously, a flea market, a garage sale and a book fair. Organizada por la biblioteca de Esquièze-Sère, una jornada en la que tendrán lugar simultáneamente un mercadillo, una venta de garaje y una feria del libro. Organisiert von der Bibliothek von Esquièze-Sère. An diesem Tag finden gleichzeitig ein Trödelmarkt, ein Flohmarkt und ein Büchermarkt statt.

