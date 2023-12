Balade familiale à Esquièze ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère, 4 décembre 2023, Esquièze-Sère.

Esquièze-Sère,Hautes-Pyrénées

« Traditions villageoises en Pays Toy au pied d’un château de légendes ! »

La vie montagnarde d’hier et d’aujourd’hui se dévoile en bordure de Luz. Cheminez du Bastan et des moulins jusqu’à l’église Saint Nicolas au décor baroque. Visites guidées sous forme d’une balade familiale, commentées par une guide conférencière..

2023-12-28 10:00:00 fin : 2023-12-28 11:30:00. EUR.

ESQUIEZE-SERE RDV à l’office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur

Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Traditions villageoises en Pays Toy au pied d’un château de légendes!

Mountain life past and present is revealed on the edge of Luz. Walk from the Bastan and mills to the baroque church of Saint Nicolas. Guided tours in the form of a family stroll, with commentary by a tour guide.

« Tradiciones de pueblo en el Pays Toy a los pies de un castillo de leyendas »

La vida en la montaña, pasada y presente, se revela a orillas de Luz. Pasee desde el Bastan y los molinos hasta la iglesia barroca de San Nicolás. Visitas guiadas en forma de paseo familiar, comentadas por un guía turístico.

« Dorftraditionen im Pays Toy am Fuße eines Schlosses voller Legenden! »

Das Berglandleben von gestern und heute wird am Rande von Luz enthüllt. Gehen Sie vom Bastan und den Mühlen bis zur Kirche Saint Nicolas mit ihrer barocken Ausstattung. Geführte Besichtigungen in Form eines Familienspaziergangs, kommentiert von einer Fremdenführerin.

