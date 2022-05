Esprit Vercors Centre Le Vercors, 7 août 2022, Villard-de-Lans.

Esprit Vercors

du dimanche 7 août au dimanche 14 août à Centre Le Vercors

Situé à 32 km de Grenoble, terre de liberté, Villard-de-Lans est vouée par tradition à la passion des grands espaces. Centre le Vercors : à 1 050m d’altitude, au coeur du parc naturel régional du Vercors, au pied de la Grande Moucherolle, qui domine le village du haut de ses 2 285m. Le centre se compose de 2 bâtiments. Chambres de 4 à 5 lits équipées de sanitaires complets. Salles d’activités, aires de jeux et mur d’escalade complètent les différents lieux de vie. Au programme sur une semaine classique : Une découverte du Vercors tout en douceur et en détente. Une semaine de colos entre copains, pour découvrir les joies de la vie en collectivité au travers d’activités diverses et variées. Pour te détendre, une séance à la piscine de Villard-de-Lans et pour t’amuser une séance d’accro-branches + une séance d’escalade et un BAM free sport afin de s’assurer le maximum de souvenirs. Sur le centre : Repas à thème, veillées et grands jeux encadrés par l’équipe d’animation du centre contenteront les fans de colos!

524 €

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre Le Vercors Villard-de-lans Villard-de-Lans Isère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-07T16:30:00 2022-08-07T23:59:00;2022-08-08T00:00:00 2022-08-08T23:58:00;2022-08-09T00:00:00 2022-08-09T23:58:00;2022-08-10T00:00:00 2022-08-10T23:58:00;2022-08-11T00:00:00 2022-08-11T23:58:00;2022-08-12T00:00:00 2022-08-12T23:58:00;2022-08-13T00:00:00 2022-08-13T23:58:00;2022-08-14T00:00:00 2022-08-14T15:58:00