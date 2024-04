Esprit sylvestre Lacroix-Saint-Ouen, samedi 6 avril 2024.

Esprit sylvestre Lacroix-Saint-Ouen Oise

Exposition de Bernard Debargue. Passionné par la forêt de Compiègne et auteur du livre La forêt dans tous ses états, Bernard Debargue vous invite à une promenade photographique tout au long du mois d’avril.

Samedi 6 avril

– À 10h30 Vernissage de l’exposition. Venez découvrir un nouveau regard sur la forêt et échanger avec l’auteur autour de ses photographies.

– De 14h30 à 16h Table ronde La forêt sous pression. Discussion entre 2 chercheurs du CNRS et une responsable de l’ONF autour des impacts des activités humaines sur les forêts françaises et notamment la forêt de Compiègne.

Renseignements et réservation 03.44.23.15.13 espaceculturel@lacroixsaintouen.fr 00 0 .

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-30 12:00:00

63 Rue Nationale

Lacroix-Saint-Ouen 60610 Oise Hauts-de-France espaceculturel@lacroixsaintouen.fr

