Esprit Safran :”Découvrez le métier de safranier Bio” Pouldreuzic, 28 octobre 2021, Pouldreuzic. Esprit Safran :”Découvrez le métier de safranier Bio” 2021-10-28 10:00:00 – 2021-10-31 12:30:00 Lieu-dit Kerintec Esprit safran

Pouldreuzic Finistère Portes ouvertes, pendant la prochaine récolte du safran. Les visiteurs pourront assister à la cueillette de la fleur de crocus sativus ainsi qu’à l’étape de l’émondage (extraction du pistil). Anne Roche et Sébastien Retoret se tiendront disponibles, pour expliquer et informer les visiteurs sur leur travail de safraniers. Dégustation de produits safranés. Vous pourrez également découvrir, à cette occasion, visites de la serre aux aloés. Visites sans réservation, prévoir des bottes si le temps est humide, pas de pass sanitaire exigé. +33 6 61 59 01 09 http://www.esprit-safran-et-cie.com/ Portes ouvertes, pendant la prochaine récolte du safran. Les visiteurs pourront assister à la cueillette de la fleur de crocus sativus ainsi qu’à l’étape de l’émondage (extraction du pistil). Anne Roche et Sébastien Retoret se tiendront disponibles, pour expliquer et informer les visiteurs sur leur travail de safraniers. Dégustation de produits safranés. Vous pourrez également découvrir, à cette occasion, visites de la serre aux aloés. Visites sans réservation, prévoir des bottes si le temps est humide, pas de pass sanitaire exigé. dernière mise à jour : 2021-09-16 par

