ESPRIT PORCELAINE INSPIRE LE MONDE DU HANDICAP 31 mars – 2 avril Esprit Porcelaine, showroom & atelier

Le collectif Esprit Porcelaine accueillera le grand public pour une visite de son showroom et proposera, en collaboration avec Autisme 87, deux ateliers de dialogue créatif, à 4 mains, entre : créateurs d’esprit porcelaine et personnes vivant un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

Le showroom de l’association sera bien entendu ouvert à tous les visiteurs désireux de découvrir les créations autour : des arts de la table, de la décoration, de la lumière, comme les objets insolites et d’exception revenant d’expositions internationales.

En parallèle, à l’atelier, créativité, productivité et technique de développement de produit seront proposées comme une voie d’éveil et d’expression à deux groupes mettant en présence : des binômes artisan/artiste céramiste et stagiaire porteur de TSA. Ces temps, de recherche expérimentale, seront coordonnés par Joao ALCATRAO.

Sensibilisation de la matière à la forme : le plâtre, la barbotine, la sculpture. Une approche sensitive, tactile et visuelle pour aller à la rencontre de la porcelaine.

Les stagiaires réaliseront, par coulage, divers petits objets de porcelaine.

vendredi 31 mars & samedi 1er avril – 14h > 18h – Emmanuelle Paule DAROLLES

Atelier créatif grâce à la technique de la gravure sur plâtre : Les stagiaires révèleront des motifs en travaillant le plâtre à la pointe.

samedi 1 avril – 10h > 13h – Laurence LAVOLLÉE

dimanche 2 avril – 10h > 13h – Delphine JOBARD

Atelier de décor sur porcelaine chromos et collages d’estampilles : un atelier ludique inspiré par l’art-thérapie, sera ouvert à l’ensemble des participants désireux de le suivre.

dimanche 2 avril – 14h > 18h – Mette GALATIUS & Carole MORBELLI-DESCHAMPS

Esprit Porcelaine, showroom & atelier 126 rue Armand Dutreix 87000 Limoges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T13:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Esprit Porcelaine