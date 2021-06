Dijon Dijon 21000, Dijon Esprit Oriental Dijon Dijon Catégories d’évènement: 21000

Concert de musique orientale avec Ziad Asfari (oud) et Abdeslem Marzougui (percussions) accompagnée de danse Indienne (Bindiya) Durée : 1h Réservation obligatoire au 06 30 94 15 43 ou par mail : sohalia-hadippa@hotmail.fr sohalia-hadippa@hotmail.fr https://sohalia-hadippa.wixsite.com/dansebollywood

Dijon 21000 EUR 10 10

Lieu Dijon Adresse Théâtre de la Fontaine d'Ouche 15 Place de la Fontaine d'Ouche Ville Dijon