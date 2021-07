Esprit Libéré par Cordes Sensibles Salle Paul Fort, 16 décembre 2021-16 décembre 2021, Nantes.

Esprit Libéré par Cordes Sensibles

Salle Paul Fort, le jeudi 16 décembre à 20:30

Ce duo est avant tout le fruit d’une rencontre humaine, de confiance entre deux musiciens-artistes de talent, Nina Kibuanda et Xavier Normand. Un duo entre un slameur poète, amoureux du verbe et un contrebassiste à l’écoute qui s’accordent à merveille pour faire jaillir en mot et en musique l’essence sensible d’une trajectoire de vie emplie du blues des origines, de fragilité et d’espoir. Dans un espace scénique intimiste et épuré, entre témoignage et moment de poésie chantée, se dessine le récit de vie de cet incroyable interprète qu’est Nina Kibuanda. « Esprit libéré », c’est le récit d’une vie en poésie débutée à Kinshasa qui, pris dans les effets sonores et brillants arrangements musicaux, fait vibrer, avec force et émotion, nos Cordes sensibles.

De 12 à 17€

Nina Kibuanda & Xavier Normand

Salle Paul Fort 9 rue Basse-Porte 44000 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique



