Portes ouvertes atelier de céramique Esprit-laque Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Portes ouvertes atelier de céramique Esprit-laque, 1 avril 2023, Saumur. Portes ouvertes atelier de céramique 1 et 2 avril Esprit-laque Le samedi 1er avril de 10h à 17h, Adriana VILLALBA, céramiste, aura le plaisir de vous retrouver à son atelier comme pour les éditions précédentes, pour vous présenter ses recherches autour de la matière qu’elle travaille. Comme tous les céramistes, son travail est basé sur la forme qu’on donne à la terre, l’art du feu et des cuissons et la recherche chimique des émaux.

Tout cela sera presenté à l’atelier avec des exemples de roche et de poussière, de différents types de grès ainsi que des centaines d’échantillons. Vous pourrez dévouvrir aussi des pièces terminées présentant différents rendus.

Une démonstration de tournage aura lieu le matin et une autre en debut d’après-midi. Esprit-laque 61 rue Saint Nicolas 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « territorio.ceramique@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0695685097 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 artisan artisanat adriana villalba

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Esprit-laque Adresse 61 rue Saint Nicolas 49400 Saumur Ville Saumur Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Esprit-laque Saumur

Esprit-laque Saumur Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saumur/

Portes ouvertes atelier de céramique Esprit-laque 2023-04-01 was last modified: by Portes ouvertes atelier de céramique Esprit-laque Esprit-laque 1 avril 2023 Esprit-laque Saumur saumur

Saumur Maine-et-Loire