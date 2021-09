Esprit Jardin : potagers en ville Place de la Cathédrale Saint-Louis, 2 octobre 2021, Versailles.

Esprit Jardin : potagers en ville

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à Place de la Cathédrale Saint-Louis

Shopping horticole, créations végétales, stands-conseils, ateliers ludiques et artistiques pour enfants et adultes, spectacles… Esprit Jardin place chaque année l’art du jardin à la portée de tous tout en valorisant le patrimoine végétal et architectural de la cité royale. L’événement, en entrée libre, reçoit chaque année au printemps plus de 20.000 personnes. Dans cette dynamique, l’événement sensibilise depuis 11 ans petits et grands à une gestion durable des espaces verts.

Entrée libre

Un moment privilégié pour tous les passionnés de jardin. Plus de 70 exposants à découvrir : ateliers, ventes, animations, spectacles…

Place de la Cathédrale Saint-Louis 4 Place Saint-Louis, 78000 Versailles



