Esprit Jardin 2022 Ville de Versailles, 14 mai 2022, Versailles.

Esprit Jardin 2022

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Ville de Versailles

[**Retrouvez toute la programmation en cliquant ici.**](https://www.esprit-jardin.fr/) ### Un moment privilégié pour tous les passionnés de jardin L’événement, en entrée libre, reçoit chaque année au printemps plus de 20 000 personnes. Dans cette dynamique, l’événement sensibilise depuis 14 ans petits et grands à une gestion durable des espaces verts. ### Au cœur du quartier historique de Versailles Calme et un peu secret, le quartier Saint-Louis a conservé des rues entières dont le décor architectural n’a pas changé depuis le XVIIIe siècle. Ses petites rues étroites et ses maisons anciennes ont été construites à l’emplacement de l’ancien village de Versailles. Esprit Jardin prend possession de l’espace et s’étend un peu plus chaque année en créant un parcours piétonnier autour de la cathédrale, du jardin éphémère, des exposants, du parc Balbi à la cour des Senteurs.

Entrée libre

Shopping horticole, créations végétales, stands-conseils, ateliers ludiques et artistiques pour enfants et adultes, spectacles… Esprit Jardin place chaque année l’art du jardin à la portée de tous !

Ville de Versailles 78000 Versailles Versailles Yvelines



