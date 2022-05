ESPRIT HÉROS – FESTIVAL PLEINE NATURE Saint-Bauzille-de-Putois, 18 mai 2022, Saint-Bauzille-de-Putois.

ESPRIT HÉROS – FESTIVAL PLEINE NATURE Saint-Bauzille-de-Putois

2022-05-18 – 2022-05-22

Saint-Bauzille-de-Putois Hérault Saint-Bauzille-de-Putois

Esprit Héros c’est 5 jours d’activités outdoor entre Saint Bauzille de Putois et Agonès. Highline, escalade, slackline, activités nautiques, via Ferrata et spectacles, il y en a pour tous les goûts, venez vous initier à toutes ces pratiques du jeudi au dimanche et venez assister à une compétition de highline freestyle et à sa finale dans la Grotte des Demoiselles. Retrouvez le programme complet sur notre page Facebook.

Festival de sports outdoor du 18-22 mai 2022 à Saint Bauzille de Putois nHighline, escalade, slackline, activités nautiques , via Ferrata, spectacles tout au long du week end !

+33 4 67 73 70 12

