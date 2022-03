ESPRIT GUINGUETTE Musée des arts et traditions populaires de Draguignan Draguignan Catégories d’évènement: Draguignan

Le musée des Arts et Traditions Populaires vous propose de se retrouver autour de Gashca Orkestar, produit par la compagnie varoise Le Théâtre du Lézard, qui est avant tout un taraf de rue fondé en 2013 pour prendre les chemins nomades des musiques tziganes des Balkans. Aujourd’hui il revisite son répertoire et le mêle à l’électro du DJ AmédéeSound dont la maîtrise de l’afrobeat en a fait un partenaire de choix pour un live qui groove et qui fait boum boum. Et pour aller encore plus à la rencontre du public, Gashca BoumBoum emmène ses sons, ses instruments et sa folie dans sa caravane-scène dont la chaleur rappelle un caravanserail, une tente orientale ou une roulotte gitane pour un mariage de sons et de sensations uniques.

Entrée libre

Fanfare aux influences tziganes qui mêle musiques des Balkans, Klezmer et New-Orleans. Musée des arts et traditions populaires de Draguignan 75 place Georges Brassens, 83300 Draguignan, Var, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Draguignan Var

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T22:00:00

