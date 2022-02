«Esprit de rencontres. Du Grand Palais Éphémère à la Maison Russe à Paris» Centre de Russie pour la science et la culture Catégorie d’évènement: Paris

**22 février | 17:00** **Vernissage de l’exposition « Esprit de rencontres. Du Grand Palais Éphémère à la Maison Russe à Paris »** L’association Stella Art International expose ses artistes : * **Bazard Alain** * **Delaleuf Martine** * **Didur Galya** * **Elana** * **Frolakov Sergey** * **Istorik Aleksandra** * **Kadysheva Elena** * **Kupferschmidt Marcus** * **Rezaeva Elena** * **Sear Estelle** * **Vallon Alain** L’exposition est ouverte du 22 au 28 février. Dans la Salle de marbre de la MRSC à Paris. [Entrée sur inscription préalable.](https://my.weezevent.com/vernissage-de-lexposition-esprit-de-rencon)

