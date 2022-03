Esprit critique et théorie du complot : entre méfiance et confiance Aix-en-Provence, 28 avril 2022, Aix-en-Provence.

Esprit critique et théorie du complot : entre méfiance et confiance Espace Cassin – Amphi Favoreu 5 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

2022-04-28 14:30:00 – 2022-04-28 16:00:00 Espace Cassin – Amphi Favoreu 5 Avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

6 6 On peut caractériser l’esprit critique par un ensemble de compétences et dispositions pour trier l’information mais aussi pour juger et agir, et faire ses choix en connaissance de causes.

Les “théories” du complot prétendent se fonder sur cet esprit critique dans le but de remettre en cause les informations et connaissances communément acceptées.



Comment exercer son esprit critique à bon escient sans tomber dans un doute systématique et radical et basculer ainsi dans un conspirationnisme aux conséquences parfois dangereuses ?

Comment faire preuve d’une confiance raisonnable sans tomber dans les pièges de la manipulation ?

Conférence tenue par Denis Caroti, enseignant, formateur et doctorant en philosophie, Centre Gilles Gaston Granger (AMU) et Jérémy Attard, formateur et docteur en physique théorique (AMU).

marie-ange.papa@univ-amu.fr +33 4 13 94 22 30 https://utl.univ-amu.fr/

