Esprit critique, es-tu là ? Pavillon blanc Henri-Molina 19 mars- 20 a![Picto_EspritCritique.jpg](imagesPicto_EspritCritique.jpg)oût Entre Fake news, complotisme et journalisme, comment décrypter aujourd’hui le vrai du faux ? Comment aller chercher l’information ? Quels rôles jouent les images et les récits dans notre perception du réel ? Les réseaux sociaux modifient-ils notre rapport aux autres ? Comment connaître ces enjeux et comment y sensibiliser nos enfants ? D’une manière ludique, sous forme de rencontres avec des chercheurs, des artistes, des bibliothécaires et des médiateurs, ce sont les questions qui traverseront une partie des programmes du Pavillon blanc Henri-Molina durant le printemps et l’été 2022. En partenariat avec le Quai des Savoirs – Toulouse Métropole dans le cadre de la programmation associée à son exposition Esprit critique : détrompez-vous ! présentée à Toulouse jusqu’au 6 novembre 2022, des jeux, des ateliers, des rencontres ainsi qu’une vaste exposition vous invitent à décrypter les médias et la création. Au Pavillon blanc Henri-Molina, on décrypte en jouant, en s’émerveillant devant des œuvres et en époustouflant nos méninges avec des chercheurs et des médiateurs ! Programmes élaborés et coproduits avec le Quai des Savoirs – Toulouse Métropole dans le cadre des programmes associés à l’exposition Esprit critique : détrompez-vous ! (du 26/12/21 au 06/11/22) [EXPOSITION COLLECTIVE LES IMAGES FLOTTANTES](https://www.ville-colomiers.fr/le-programme/les-evenements/412-les-images-flottantes) AVEC CAROLINE DELIEUTRAZ, ALAIN JOSSEAU, STUDIO PÉPITE, MAZACCIO & DROWILAL Du 19 mars au 20 août [ENCONTRE AVEC LES ARTISTES](https://www.ville-colomiers.fr/le-programme/les-evenements/70-rencontre-avec-les-artistes) CAROLINE DELIEUTRAZ, ALAIN JOSSEAU, STUDIO PÉPITE, MAZACCIO & DROWILAL Samedi 19 mars à 11h Inscription en ligne | tout public [LES RÉSEAUX SOCIAUX : PEUT-ON FAIRE SOCIÉTÉ À L’ÉCRAN ?](https://www.ville-colomiers.fr/le-programme/les-evenements/418-rencontre-avec-un-chercheur-reseaux-sociaux-et-interculturalite) L’INTERCULTURALITÉ À L’ÈRE NUMÉRIQUE RENCONTRE-ATELIER AVEC UN CHERCHEUR Samedi 23 avril à 16h Dans le cadre de l’Université populaire Columérine en partenariat avec le Quai des Savoirs Réservation souhaitée | tout public SORTIE DE RÉSIDENCE Samedi 21 mai à 16h Accueilli en résidence au Quai des Savoirs au mois de mai 2022 pour une série de rencontres avec des scientifiques, un artiste de l’exposition livrera son regard sur le monde du Web : ses découvertes, ses explorations, ses vérités, au prisme du regard de chercheuses et chercheurs toulousains. Entrée libre | tout public [MÉDIATEUR VOLANT | Décrypter les images, crever les écrans](https://www.ville-colomiers.fr/le-programme/les-evenements/425-mediateur-volant-letoffedesreves-2) Samedis 19 et 26 mars, 2, 9 et 16 avril, 14 et 21 mai, 4, 11, 18 et 25 juin, 2 juillet de 15h à 18h Un médiateur vous propose un accueil personnalisé dans les expositions. Entrée libre | tout public [CAFÉ LITTÉRAIRE SPÉCIAL EXPO | Derrière l’écran](https://www.ville-colomiers.fr/le-programme/les-evenements/413-cafe-libre-avec-la-preface-2) Mardi 5 avril à 18h [ESPRIT CRITIQUE EN FAMILLE | Écran panoramique](https://www.ville-colomiers.fr/le-programme/les-evenements/416-esprit-critique-en-famille) Samedi 23 avril à 11h Entrée libre | public familial | auditorium [DIALOGUE AVEC LES OEUVRES | Détrompons-nous](https://www.ville-colomiers.fr/le-programme/les-evenements/417-dialogue-avec-les-oeuvres) Samedi 23 avril et samedi 21 mai à 15h pinkpong.fr | airdemidi.org | entrée libre | tout public | salle d’exposition LE KIOSQUE | Esprit critique Pour aborder ou approfondir la thématique de l’esprit critique, venez découvrir une sélection de livres, revues, journaux, vidéos et DVD, disponibles sur place ou en version numérique. Tout au long de l’exposition Entrée libre | tout public | atrium | pôle Presse et Actualités [PERMIS DE JOUER | Écran tactile](https://www.ville-colomiers.fr/le-programme/les-evenements/405-permis-de-jouer-fevrier-juin-22) Samedi 11 juin de 15h à 18h et tout au long de l’exposition Entrée libre | tout public

