Esprit critique : comment démêler le vrai du faux ? La Commanderie – Elancourt Élancourt Catégories d’évènement: Élancourt

Yvelines

Esprit critique : comment démêler le vrai du faux ? La Commanderie – Elancourt, 20 avril 2022, Élancourt. Esprit critique : comment démêler le vrai du faux ?

La Commanderie – Elancourt, le mercredi 20 avril à 18:30

**Atelier en ligne – Sciences** Avec un médiateur de La Commanderie Avec internet et le développement des réseaux sociaux, les fakes news se mêlent aux vraies informations. Sources douteuses, infos spectaculaires… Comment démêler le vrai du faux dans cet environnement numérique ? Grâce à cet atelier, les participants développeront des réflexes afin stimuler leur esprit critique. Vous ne vous laisserez plus piéger !

Gratuit – Sur réservation

Un atelier en ligne pour stimuler ses reflexes face aux fake news. La Commanderie – Elancourt Route de Dampierre – CD 58, 78990 Elancourt Élancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T18:30:00 2022-04-20T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Élancourt, Yvelines Autres Lieu La Commanderie - Elancourt Adresse Route de Dampierre - CD 58, 78990 Elancourt Ville Élancourt lieuville La Commanderie - Elancourt Élancourt Departement Yvelines

La Commanderie - Elancourt Élancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elancourt/

Esprit critique : comment démêler le vrai du faux ? La Commanderie – Elancourt 2022-04-20 was last modified: by Esprit critique : comment démêler le vrai du faux ? La Commanderie – Elancourt La Commanderie - Elancourt 20 avril 2022 Élancourt La Commanderie - Elancourt Élancourt

Élancourt Yvelines