ESPRIT CRITIQUE : COMMENT DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX? La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

ESPRIT CRITIQUE : COMMENT DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX? La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, 20 avril 2022, ELANCOURT. ESPRIT CRITIQUE : COMMENT DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX?

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, le mercredi 20 avril à 18:30

Avec internet et le développement des réseaux sociaux, les fakes news se mêlent aux vraies informations. Sources douteuses, infos spectaculaires… Comment démêler le vrai du faux dans cet environnement numérique ? Grâce à cet atelier, les participants développeront des réflexes afin stimuler leur esprit critique. Vous ne vous laisserez plus piéger ! Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 2,00€

Atelier – Sciences – Jeune public Avec un médiateur de La Commanderie La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T18:30:00 2022-04-20T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Élancourt Autres Lieu La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Route de Dampierre - CD58 Ville ELANCOURT lieuville La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elancourt/

ESPRIT CRITIQUE : COMMENT DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX? La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines 2022-04-20 was last modified: by ESPRIT CRITIQUE : COMMENT DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX? La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines 20 avril 2022 Élancourt La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT

ELANCOURT