Comment démêler le vrai du faux dans l’environnement numérique actuel ? Grâce à cet atelier, les participants développeront des réflexes afin de stimuler leur esprit critique. Vous ne vous laisserez plus piéger ! _À partir de 10 ans – Sur réservation au 01 30 96 17 50_ **Retrouvez cet atelier en ligne le mercredi 20 avril de 18h30 à 20h**. (_Information et réservation [la-commanderie@sqy.fr](mailto:la-commanderie@sqy.fr))_ _au 01 39 44 54 00_

Avec internet et le développement des réseaux sociaux, les fakes news se mêlent aux vraies informations. Sources douteuses, infos spectaculaires…Comment démêler le vrai du faux ? Médiathèque le Nautilus 12 BIS SQUARE DES FETES VILLEPREUX

