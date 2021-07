ESPORT : TOURNOI FIFA 2020 Montpellier, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Montpellier.

Montpellier Hérault

La Maison pour Tous Georges Sand propose, avec le concours du Montpellier Esport Club, de l’association des petits débrouillards, de la Ville de Montpellier, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, une Journée Esport consacrée aux jeunes de 11 à 17 ans.

A 13h, une table ronde organisée par avec l’association les parrains du numérique sur le thème « Les écrans à la maison », sera proposée aux parents et des animations sportives, scientifiques, artistiques et ludiques complèteront le tournoi.

Cette journée s’inscrit dans le prolongement du partenariat regroupant le District de l’Hérault de Football et Hérault Sport : « Mets tes crampons 2.0 » déployé sur l’ensemble du territoire départemental.

Inscription obligatoire avant le 2 juillet

sebastien.miau@ville-montpellier.fr

dernière mise à jour : 2021-06-24 par HERAULT SPORT