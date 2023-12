CONCERT DE NOËL – ESPONDEILHAN Espondeilhan, 17 décembre 2023 15:30, Espondeilhan.

Espondeilhan,Hérault

Les Amis de Notre Dame des Pins vous invite à ce concert spécial de Noël avec Brigitte HUC ainsi que les enfants Eloïse, Giulia, Maëly, Antoine et Raphaël !.

2023-12-17 15:30:00 fin : 2023-12-17 . .

Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie



The Friends of Notre Dame des Pins invite you to this special Christmas concert with Brigitte HUC and the children Eloïse, Giulia, Maëly, Antoine and Raphaël!

Los Amigos de Notre Dame des Pins le invitan a este concierto especial de Navidad con Brigitte HUC y los niños Eloïse, Giulia, Maëly, Antoine y Raphaël

Les Amis de Notre Dame des Pins lädt Sie zu diesem besonderen Weihnachtskonzert mit Brigitte HUC sowie den Kindern Eloïse, Giulia, Maëly, Antoine und Raphaël ein!

