REPAS DANSANT – FOYER RURAL Espondeilhan, 18 novembre 2023, Espondeilhan.

Espondeilhan,Hérault

Le Foyer Rural organise un repas dansant avec Simon Frances pour l’animation musicale. Pour le menu du repas : petite salade gourmande, tajine de poulet aux épices et sa semoule parfumée, desserts, apéritif et café offerts.

Réservation obligatoire avant le 15 novembre auprès d’Ann Darut. Le chèque est à l’ordre du Foyer Rural d’Espondeilhan et à déposer en Mairie..

2023-11-18 19:30:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie



The Foyer Rural is organizing a dinner-dance with Simon Frances providing musical entertainment. Meal menu: small gourmet salad, spiced chicken tagine with fragrant semolina, desserts, complimentary aperitif and coffee.

Reservations must be made before November 15 with Ann Darut. Cheques payable to Foyer Rural d’Espondeilhan, to be deposited at the Mairie.

El Foyer Rural organiza una cena con baile amenizada por Simon Frances. El menú incluye una pequeña ensalada gourmet, tajine de pollo con especias y sémola aromática, postres, aperitivo y café.

Las reservas deben hacerse antes del 15 de noviembre a Ann Darut. Los cheques deben extenderse a nombre del Foyer Rural d’Espondeilhan y depositarse en la Mairie.

Das Foyer Rural organisiert ein Tanzessen mit Simon Frances für die musikalische Unterhaltung. Für das Menü des Essens: kleiner Feinschmeckersalat, Hähnchen-Tajine mit Gewürzen und duftendem Grieß, Desserts, Aperitif und Kaffee werden angeboten.

Reservierungen sind bis zum 15. November bei Ann Darut erforderlich. Der Scheck ist auf den Foyer Rural d’Espondeilhan ausgestellt und im Rathaus zu hint

