OLYMPIADE DES ENFANTS – OCTOBRE ROSE Espondeilhan, 1 octobre 2023, Espondeilhan.

Espondeilhan,Hérault

Espondeilhan accorde une importance particulière à Octobre Rose, tout le village est très investi! Retrouvez le programme et animations pour cette édition 2023. Animations sportives pour les enfants au Parc Communal Tarif : 4€ (au profit d’Octobre Rose) pour les enfants, donnant accès à toutes les activités.

Stands de jeux : structures gonflables, boules carrées, pêche aux canards.

2023-10-01 10:30:00 fin : 2023-10-01 16:30:00. EUR.

Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie



Espondeilhan attaches particular importance to Pink October, and the whole village is heavily involved! Find out more about the program and events for this 2023 edition. Sports activities for children in the Parc Communal Fee: 4? for children (benefiting Pink October), giving access to all activities.

Game stalls: inflatables, square balls, duck fishing, etc

Espondeilhan concede especial importancia al Octubre Rosa, ¡y todo el pueblo se implica al máximo! Más información sobre el programa y los actos de esta edición de 2023. Actividades deportivas para niños en el Parque Comunal Tarifa: 4 euros (a beneficio del Octubre Rosa) para los niños, que dan acceso a todas las actividades.

Puestos de juegos: hinchables, petanca cuadrada, pesca con pato, etc

Espondeilhan legt besonderen Wert auf den Rosa Oktober, und das ganze Dorf ist sehr engagiert Hier finden Sie das Programm und die Veranstaltungen für die Ausgabe 2023. Sportliche Aktivitäten für Kinder im Gemeindepark Preis: 4 Euro (zugunsten des Rosa Oktobers) für Kinder, die damit Zugang zu allen Aktivitäten haben.

Spielstände: Hüpfburgen, Boule, Entenangeln, etc

Mise à jour le 2023-09-11 par OT BEZIERS MEDITERRANEE